設備廠牧德首季EPS 0.5元 正加速與日月光合作開發產品

同時，受到兩岸政治的影響，設備在大陸銷售需大陸製造是必然的趨勢，牧德透過轉投資黑澤科技在大陸的子公司江蘇黑澤，廠房已建制完成，第二季將進行生產，降低製造成本，進而提升公司競爭力。而因應 PCB 產業在東南亞陸續開出新產能相繼建廠，牧德將積極配合客戶的步伐，建立專業的銷售及服務團隊，與客戶一起共創泰國事業版圖。