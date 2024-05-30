牧德董事改選 日月光獲董事及獨董各一席 汪光夏續任董事長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-30 19:47

AOI 及檢測設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (30) 日 召開股東常會，全面改選董事，選出 6 席董事及 3 席獨立董事，日月光半導體取得一席董事席次並推薦獨董一席，由文曄科技 (3036-TW) 財務長楊幸瑜為新任女性獨董，而汪光夏則獲推續任董事長。

牧德正與策略聯盟夥伴日月光合作開發對載板及封測產業 AOI 產品。牧德也認為包括來自國際級封測廠日月光的設備需求及牧德開發出高性價比的包括晶圓封裝等設備產品之後，有助於打開中國大陸半導體廠及世界級半導體採購，也將爲 2024 年牧德主要成長動能。

日月光投控 (3711-TW) 旗下日月光半導體 2023 年 6 月以每股 161.5 元取得牧德私募股 1341 萬 8000 股，交易金額 21.67 億元，持股 23.08%，並已成為牧德的最大法人股東，同時，也更加突顯出在半導體設備在地化趨勢下，日月光方面積極並本土業者的大力投注資金與培養。

牧德 2024 年第一季營收 2.68 億元，毛利率 54.05%，季增 5.96 個百分點，年減 8.93 個百分點，稅後純益 2886 萬元，擺脫 2023 年第四季的虧損營運，年減 81.58%，每股純益 0.5 元。