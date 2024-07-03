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牧德6月營收1.05億元年減44% 估下半年業績優於上半年表現

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 16:50

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汪光夏獲續任牧德董事長。(鉅亨網記者張欽發攝)

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布 2024 年 6 月營收約 1.05 億元，月增 0.15%，爲 9 個月來單月營收新高，年減 44.51%，2024 年 1-6 月營收 5.79 億元， 年減 47.79%。公司估今年下半年業績表現將優於上半年。

牧德科技 2024 年第二季營收 3.12 億元，季增 16.55%，年減 46.09%。

對於整體發展，牧德仍持續保持謹慎樂觀的看法。PCB 設備業績部分，上半年營收與銷售數量尚未回到正常水準，展望 2024 年下半年營收應優於上半年。

牧德指出，2024 下半年到 2025 上半年是 PCB 廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各 PCB 廠目前訂單掌握度算是不錯，預計今年下半年到 2025 年穩定發酵。

牧德指出，在半導體、封測領域檢測設備的部分，公司持續投入研發多款高性價比整體檢測解決方案，並積極推進與客戶合作的封裝設備開發項目。

牧德 2024 年第一季營收 2.68 億元，毛利率 54.05%，季增 5.96 個百分點，年減 8.93 個百分點，稅後純益 2886 萬元，擺脫 2023 年第四季的虧損營運，年減 81.58%，每股純益 0.5 元。

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