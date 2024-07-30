外資趁台股反彈再賣超236億元 晶圓雙雄及廣達都中槍
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 17:38
台北股市今 (30) 日終場大盤收在 22223.57 點，較昨日上漲 59.08 點或 0.27%，成交值 3879.5 億元，三大法人合計賣超 201.41 億元，其中外資賣超 236.07 億元，從聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 提款達 93.13 億元，同時賣超廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 老 AI 概念股。
7 月 30 日集中市場外資賣超 236.07 億元，投信買超 110.16 億元， 自營商賣超 75.5 億元，同時，在期貨市場方面，外資今天交易口數淨額爲空單 2736 口，未平倉口數淨額爲 39033 口。
7 月 30 日集中市場外資買超較多的個股爲，群創、新光金、泰金寶 - DR、大同、潤泰新、皇昌、聯上發、華建、彩晶、長榮，7 月 30 日集中市場外資賣超較多的個股爲，中信金、聯電、華邦電、友達、台積電、玉山金、廣達、旺宏、英業達、台中銀。
7 月 30 日集中市場投信買超較多的個股爲，中信金、聯電、永豐金、第一金、遠傳、台灣大、統一、元大金、光寶科、日月光投控，7 月 30 日集中市場投信賣超較多的個股爲，玉山金、冠德、創意、大聯大、技嘉、台表科、士電、世紀鋼、晶技、保瑞。
7 月 30 日集中市場自營商買超較多的個股爲，台新、群創、旺宏、鴻海、兆豐金 、興富發、彰銀、中信、萬海、陽明，7 月 30 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，聯電、景碩、皇普、玉山金、長榮航、華碩、億光、新光金、京元電子、上海商銀。
證券分析師黃漢成表示，台股大盤今天跳空下跌以 22040.04 點開出，盤中大跌超過 200 點，但相對技術指標並沒有破低點，反而有背離走勢，預估台股在今天測試低點之後，將展開另一波攻擊，同時，由今天的盤面來看，半導體設備仍強，也顯示市場對於可以預期的 CoWOS 製程的需求仍持肯定態度，也將有助於資金由營建等傳產類股流出再向電子股靠攏。
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