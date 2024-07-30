外資趁台股反彈再賣超236億元 晶圓雙雄及廣達都中槍

證券分析師黃漢成表示，台股大盤今天跳空下跌以 22040.04 點開出，盤中大跌超過 200 點，但相對技術指標並沒有破低點，反而有背離走勢，預估台股在今天測試低點之後，將展開另一波攻擊，同時，由今天的盤面來看，半導體設備仍強，也顯示市場對於可以預期的 CoWOS 製程的需求仍持肯定態度，也將有助於資金由營建等傳產類股流出再向電子股靠攏。