外資賣超846億史上第三大 狂賣台積電4.3萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 18:05

台股受到凱米颱風影響休市 2 日，期間美股走跌，使得今 (26) 日大盤指數開盤即跳空補跌，直接摜破季線，權值股全倒，終場跌 752.63 點，成為台股史上單日第二大跌點，以 22119.21 點作收，成交量 4684.71 億元。三大法人今天合計賣超 972.67 億元，其中外資大舉提款 846.46 億元，為台股史上外資賣超第三大，台積電遭外資倒貨 4.3 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資大舉提款 846.46 億元，擠進台股史上外資賣超第三名，自營商同步賣超 208.85 億元，投信則獨站買方，買超 2.64 億元，三大法人合計賣超 846.46 億元。值得注意的是，今天法人成交比重達 50.01%，比重過半。

外資今天最青睞群創，買超群創 4.9 萬張，也加碼多檔金融股，買超台新金 1.4 萬張，開發金 1.4 萬張，中信金 1.1 萬張，國泰金 9848 張，第一金 6712 張，永豐金 5210 張。其他還有中華電、潤泰新以及泰金寶 - DR 也都進到外資買超前十名。

權值股今天遭外資大舉倒貨，除了大砍台積電 4.3 萬張，也減碼鴻海 3 萬張，日月光 2.7 萬張，聯電 2.5 萬張，廣達 1.7 萬張。另外，也賣超玉山金 1.7 萬張，英業達 1.4 萬張，中鋼 1.2 萬張，友達 1.1 萬張，華邦電 1.1 萬張。

多檔高股息 ETF 也遭到外資狙擊，外資賣超 00940 元大台灣價值高息高達 6.4 萬張，也賣超 00929 復華台灣科技優息 4.7 萬張，0056 元大高股息 1.8 萬張，00919 群益台灣精選高息 1.7 萬張，00878 國泰永續高股息 1.2 萬張。

投信今天則最青睞聯電，買超聯電 1.8 萬張，也買超長榮航 3644 張，中信金 3219 張，力成 3102 張，同時也買超國票金、億光、永豐金、統一、光寶科以及兆豐金。