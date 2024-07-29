外資賣超縮至6億轉進金融股、台積電 7月以來甩賣台股3100億

台股今 (29) 日小漲 45 點收 22164 點，外資賣超縮至 6.76 億元，外資買盤大舉掃貨金融股及台積電，賣超四大高息 ETF 共逾 10 萬張，累計外資 7 月以來賣超金額高達 3101 億元。