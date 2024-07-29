外資賣超縮至6億轉進金融股、台積電 7月以來甩賣台股3100億
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-29 19:47
台股今 (29) 日小漲 45 點收 22164 點，外資賣超縮至 6.76 億元，外資買盤大舉掃貨金融股及台積電，賣超四大高息 ETF 共逾 10 萬張，累計外資 7 月以來賣超金額高達 3101 億元。
三大法人今天合計賣超 85.97 億元，除了外資賣超 6.79 億元外，自營商大砍 141.15 億元，投信仍站買方，買超 61.95 億元。
外資大舉掃貨金融股，包括台新金 1.72 萬張、第一金 1.6 萬張、中信金 1.41 萬張、開發金 1.23 萬張、兆豐金 1.02 萬張、華南金 9828 張、合庫金 9526 張、永豐金 88905、彰銀 8768 張、元大金 6792 張、臺企銀 6050 張。
另外，外資也買超台積電 9368 張、鴻海 5579 張二大權值，傳產則有中石化 5809 張、亞泥 5234 張，ETF 以富邦恒生國企正 2 9890 張、凱基 A 級公司債 6496 張。
外資今日賣超多檔高息 ETF，復華台灣科技優息 (00929)4.7 萬張、元大台灣價值高息 (00940)2.36 萬張、國泰永續高股息 (00878)2.08 萬張、元大高股息 (0056)9766 張。
其餘個股方面，外資賣超面板雙虎友達 2.51 萬張、群創 5915 張，以及燿華 1.11 萬張、仁寶 1.09 萬張、力成 7178 張、宏碁 6829 張、力積電 6129 張等電子股，以及玉山金 1.53 萬張及潤泰新 7673 張。
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