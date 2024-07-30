群創Q3出貨量估略減 擬處分南科5.5代廠
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-30 18:22
面板大廠群創 (3481-TW) 表示，第三季拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩，此外，群創也公告，擬處分南科 D 廠區 TAC 廠 (5.5 代廠) 相關不動產。
群創表示，根據對當前業務狀況的評估，對於第三季的面板展望如下，大尺寸面板出貨量估季減低個位數百分比、整體平均單價 (Blended ASP) 估持平；中小尺寸面板出貨估季增低個位數百分比。
群創表示，預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI 帶動 IT 面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩，將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。
而為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，群創董事會決議，擬處分南科 D 廠區 TAC 廠相關不動產，據了解，南科Ｄ廠即為去年已經關閉的 5.5 代線。
群創表示，為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權董事長洪進揚於不低於擬處分資產在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊 (同等規模廠房重置成本)，與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。
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