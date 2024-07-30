群創Q3出貨量估略減 擬處分南科5.5代廠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-30 18:22

面板大廠群創 (3481-TW) 表示，第三季拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩，此外，群創也公告，擬處分南科 D 廠區 TAC 廠 (5.5 代廠) 相關不動產。

群創表示，根據對當前業務狀況的評估，對於第三季的面板展望如下，大尺寸面板出貨量估季減低個位數百分比、整體平均單價 (Blended ASP) 估持平；中小尺寸面板出貨估季增低個位數百分比。

群創表示，預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI 帶動 IT 面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩，將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。

而為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，群創董事會決議，擬處分南科 D 廠區 TAC 廠相關不動產，據了解，南科Ｄ廠即為去年已經關閉的 5.5 代線。