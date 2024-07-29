〈台股開盤〉台積電重啟攻勢助大盤強彈逾300點 收復季線

台股上周五 (26 日) 大幅回檔修正，今 (29) 日早盤在台積電大漲近 20 元的情況下，帶動台股大盤反彈超過 300 點，最高漲至 22471.4 點，收復季線，預估成交量 5300 億元。除權值股走揚，被視為災後重建的營建族群今天為盤面另一亮點。