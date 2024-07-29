search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈台股開盤〉台積電重啟攻勢助大盤強彈逾300點 收復季線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-29 09:37

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電重啟攻勢助大盤強彈逾300點 收復季線。(圖：shutterstock)

台股上周五 (26 日) 大幅回檔修正，今 (29) 日早盤在台積電大漲近 20 元的情況下，帶動台股大盤反彈超過 300 點，最高漲至 22471.4 點，收復季線，預估成交量 5300 億元。除權值股走揚，被視為災後重建的營建族群今天為盤面另一亮點。 

權值股今天紛紛走揚，台積電 (2330-TW) 大漲 20 元，最高漲至 944 元，漲幅逾 2%，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 同樣漲逾 1%，不過上周五慘跌停的日月光 (3711-TW) 今天續跌，開高走低，跌幅約 0.96%。 

凱米颱風重創中南部，被視為災後重建的營建股今天續強，怡華 (1456-TW) 亮燈漲停鎖住 26.25 元，新美齊 (2442-TW)、三地開發 (1438-TW) 與華建 (2530-TW) 漲逾半根停板，華友聯 (1436-TW)、潤弘 (2597-TW) 以及京城 (2524-TW) 漲逾 4%，國揚 (2505-TW) 興富發 (2542-TW)、永固 - KY(5546-TW) 及建國 (5515-TW) 也都有 2 至 3% 的漲幅。 

金融族群今天也有所表態，統一證 (2855-TW)、群益證 (6005-TW) 漲逾 3%，富邦金 (2881-TW) 漲逾 2%，元大金 (2885-TW)、國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW) 以及兆豐金 (2886-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。 

文章標籤

台股開盤台積電營建金融

相關行情

台股首頁我要存股
台積電9421.95%
國揚30.25.59%
台達電398.52.71%
日月光投控153.5-1.29%
怡華26.259.83%
新美齊37.259.88%
三地開發80.44.55%
華建59.29.43%
華友聯1746.42%
潤弘216.59.90%
京城93.29.91%
興富發64.54.71%
聯發科12601.20%
永固-KY29.752.23%
建國24.82.69%
統一證28.053.13%
群益證23.552.84%
富邦金86.21.53%
元大金32.551.56%
國泰金61.90.65%
開發金15.950.95%
中信金35.850.70%
新光金10.70.00%
鴻海194.51.30%
兆豐金43.21.17%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
京城

86.67%

勝率
偏強
三地

76.92%

勝率
偏強
怡華

84.62%

勝率
中強短弱
華友聯

76.92%

勝率
偏強
建國

66.67%

勝率
中強短弱
新美齊

94.44%

勝率
中強短弱
國揚

79.17%

勝率
中強短弱
潤弘

79.17%

勝率

#波段上揚股

偏強
京城

86.67%

勝率
偏強
怡華

84.62%

勝率
偏強
華建

76.19%

勝率
偏強
兆豐金

62.5%

勝率
偏強
建國

66.67%

勝率
中強短弱
國揚

79.17%

勝率

#法人看好股

偏強
華建

76.19%

勝率
中強短弱
開發金

78.26%

勝率
中強短弱
台達電

51.52%

勝率
中強短弱
富邦金

69.57%

勝率

#偏強機會股

偏強
怡華

84.62%

勝率
偏強
華建

76.19%

勝率
偏強
建國

66.67%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
怡華

84.62%

勝率
偏強
華建

76.19%

勝率
偏強
建國

66.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty