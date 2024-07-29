〈台股開盤〉台積電重啟攻勢助大盤強彈逾300點 收復季線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-29 09:37
台股上周五 (26 日) 大幅回檔修正，今 (29) 日早盤在台積電大漲近 20 元的情況下，帶動台股大盤反彈超過 300 點，最高漲至 22471.4 點，收復季線，預估成交量 5300 億元。除權值股走揚，被視為災後重建的營建族群今天為盤面另一亮點。
權值股今天紛紛走揚，台積電 (2330-TW) 大漲 20 元，最高漲至 944 元，漲幅逾 2%，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 同樣漲逾 1%，不過上周五慘跌停的日月光 (3711-TW) 今天續跌，開高走低，跌幅約 0.96%。
凱米颱風重創中南部，被視為災後重建的營建股今天續強，怡華 (1456-TW) 亮燈漲停鎖住 26.25 元，新美齊 (2442-TW)、三地開發 (1438-TW) 與華建 (2530-TW) 漲逾半根停板，華友聯 (1436-TW)、潤弘 (2597-TW) 以及京城 (2524-TW) 漲逾 4%，國揚 (2505-TW) 興富發 (2542-TW)、永固 - KY(5546-TW) 及建國 (5515-TW) 也都有 2 至 3% 的漲幅。
金融族群今天也有所表態，統一證 (2855-TW)、群益證 (6005-TW) 漲逾 3%，富邦金 (2881-TW) 漲逾 2%，元大金 (2885-TW)、國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW) 以及兆豐金 (2886-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉連挫4天後大反彈逾500點 台積電漲3%穩住多頭
- 〈台股開盤〉「積」情法說利多不漲 續跌300點退守23000大關
- 〈台股盤後〉台積電法說及期貨將結算 甩尾收漲117點 抵近2萬4
- 〈台股開盤〉台積電黑臉拖累跌逾百點 營建、金融及AI族群撐盤
鉅亨號貼文看更多
下一篇