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國泰00725B配息香噴噴 登債券ETF受益人增加周冠軍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-15 15:45

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國泰00725B配息香噴噴 登債券ETF受益人增加周冠軍。(圖：shutterstock)

回顧上週市場行情，全球股市持續上行，多國股市續創新高。在低於預期的美國 CPI 數據開出後，美元指數跌至一個月新低，並強化市場對聯準會將於 9 月開始降息的押注，美國公債殖利率延續跌勢，10 年期美債殖利率來到 4.18%，債券 ETF 通周多收漲。

其中，配出年化殖利率 7% 高息，吸引投資人搶進的國泰投資級公司債 (00725B-TW)，單周受益人即大增逾 4 千人，是排除新掛牌的 ETF 後，受益人增加最多的債券 ETF，帶動基金總受益人突破 4 萬人。

其餘增加較多的債券 ETF 如凱基非美國投等債 (00945B-TW) 增加 2,860 人，元大美債 20 年 (00679B-TW) 有 2,376 人新加入投資行列，國泰 20 年美債 (00687B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 則分別增加 1,810 人、1,209 位受益人。

法人表示，本月除息的 00725B，以年化配息率 7% 奪下投等債 ETF 配息王，自公告配息後吸引買盤湧入，每日成交量穩定維持 2~3 萬張，規模更擴增近 120 億元。

00725B 目前規模已逾 1128 億元，是少數的千億級債券 ETF，本季配息每張將可領到 658 元，是本次配息金額最高的債券 ETF。

 

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國泰投信ETF債券配息

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美國10年公債殖利率4.21190.51%
國泰投資級公司債38.590.10%
凱基美國非投等債15.40.46%
元大美債20年30.04-0.36%
國泰20年美債31.29-0.35%
群益ESG投等債20+16.12-0.06%

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