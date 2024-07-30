〈焦點股〉一詮跌深爆量反彈 閃現漲停價119元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-30 12:24

LED 導線廠一詮 (2486-TW) 跌深反彈，早盤開低走高，盤中一度觸及漲停價 119 元，成交爆量超過 2.9 萬張。同時，三大法人在上周大舉減碼後，也在昨 (29) 日轉為買方，買超超過 5000 張。

一詮今天早盤以 106.5 元開低走高，盤中一度觸及漲停板，閃現漲停價 119 元，截至中午 12 點 02 分，股價暫報 118 元，漲幅 8.76%，成交爆量超過 2.9 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計賣超一詮 5540 張，不過在昨天回頭買超 5347 張。

一詮受惠 AI 伺服器帶動的散熱需求，旗下高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，即便 LED 市況不佳，但一詮投入半導體均熱片開花結果，法人指出，一詮均熱片營收比重約 19%，看好 AI 散熱持續加持，為一詮帶來成長動能。