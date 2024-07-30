以太幣現貨ETF交易首周流出3.4億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 01:30

根據外媒周一 (29 日) 報導，以太幣現貨 ETF 在交易首周出現 3.4 億美元資金外流，因為受到灰度投資 (Grayscale) 旗下現貨 ETF 資金持續流出的影響。

根據 CoinShares 周一公布的報告，投資人把灰度以太幣現貨 ETF 當作套現的機會，和今年 1 月比特幣現貨 ETF 推出時，投資人從灰度比特幣信託 (Bitcoin Grayscale Trust) 撤出數十億美元的情況類似。

根據外媒收集數據，在以太幣現貨 ETF 上周獲得美國證券交易委員會 (SEC) 批准後，八檔新的以太幣現貨 ETF 在截至 7 月 26 日的四個交易日內吸金 11.7 億美元。

其中資金流入最多的是貝萊德、Bitwise 和富達投資的 ETF，分別吸納了 4.42 億美元、2.66 億美元、2.19 億美元，而灰度投資的 ETF 則流出 15 億美元。

據了解，灰度投資還有推出迷你版以太幣現貨 ETF(Ethereum Mini Trust)，目前手續費為 0% 而且信託費用為 2.5%，在上周大舉吸金 9,100 萬美元。

自 7 月 23 日以太幣現貨 ETF 開始交易以來，以太幣的價格下跌 4.6%，至 3,331 美元左右，今年以來交易價格上漲約 46%。