迷因幣最受歡迎！CMC：今年上半加密市場市值減少14.5% 交易量激增223%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:06

根據全球加密貨幣數據平台 Coinmarketcap(CMC) 發佈的今年上半年加密貨幣市場報告，截至第二季末，全球加密貨幣市場的市值估計為 2.3 兆美元，比過去兩個季度減少 14.5%，但平均 24 小時交易量猛增 223% 至 794 億美元。

儘管由於以太幣 (ETH)ETF 批准和美國降息預期等積極的宏觀情緒，牛市得以維持，但流動性在去年 9 月降至熊市水準，且以太幣 Gas 費降至最低水準 (2 gweis)，ETF 資產的流入量極少。

比特幣 (BTC)在牛市初期一直引領市場，比特幣主導指數 (BTC. D) 是一個比較比特幣市值與加密貨幣整體市值的指標，在本周期中從前年 11 月的 38.4% 上升到 2022 年 6 月的 54%。

穩定幣供應量較今年初增加 19.8%，也標誌著牛市的開始，比特幣從交易所轉移到冷錢包長期儲存的趨勢在 2021 年牛市時出現，至今仍在繼續。

本次牛市跌幅較之前週期要小，最大跌幅僅為 22%，低於 2021 年牛市期間逾 50% 跌幅，因比特幣已經成為一種成熟資產且受到 ETF 流入的影響。

比特幣在今年 4 月減半事件前創下 7.3 萬美元的新高，但這跟以往在週期中供應衝擊後達到的新高不同，主要因為機構資金流入現貨比特幣 ETF。

當前的牛市由現有的加密貨幣投資人和法人主導，今年上半年機構資金總流入 171 億美元，其中比特幣佔 167 億美元。

根據 Google 搜尋趨勢、新加密貨幣 YouTube 訂閱者、應用商店排名等散戶用戶指標顯示，散戶尚未大規模進入市場。

此外，89% 加密貨幣股票市值在今年第二季走降，雖然超過 30 個行業市值下跌 20% 到 40%，但有 3 個行業走增。

在經歷 3 月和 4 月初 memecoin 主導的牛市後，市場再次關注穩定幣、AI 跟大數據。根據 CMC 數據，Tether 今年首季創造 45.2 億美元的利潤，該公司約 50 人的團隊創造了高盛 80% 的收入。

在過去 8 個月，Solana 生態系統持續引領增長，推出 27 個新代幣，其次是以太幣生態系統，推出 14 個新代幣。

相較於今年 3 月，迷因幣和 AI 和大數據領域在今年第二季度出現放緩跡象。這些行業許多準備啟動的專案被取消，成長放緩，顯示市場興趣正逐漸轉向其他領域。

迷因幣首次成為加密貨幣中最受歡迎的類別，顛覆了之前由智能合約、DeFi、NFT 主導的局面。

除迷因幣熱潮外，與實物資產 (RWA) 和 AI 分散式計算相關的專案也引起人們的關注。這些專案對以太幣生態系統表現出特別濃厚的興趣，顯示以太幣開發者正努力通過連接區塊鏈技術和傳統金融來引領現實世界的創新。

個別國家方面，巴西成為 CMC 加密貨幣使用者流量第二大國家，市佔率約 9%，之後是印度的 7.57%、印尼的 6.5%、德國 6.4% 以及俄羅斯 6.2%。

在除非洲以外的各大洲，比特幣都是最受歡迎的加密貨幣，而在非洲，NOT 幣的搜索率超過比特幣，位居第一。 NOT 在歐洲和亞洲等國家的搜索量也排名第二。

在實物資產（RWA）市場中，法幣支持的穩定幣佔總市值的 96.6%，其次是政府債券 (1.65%) 和原物料(1.21%)。

USDT 則繼續佔據市場主導地位，今年上半年市值成長 22.4%，仍是交易量最大的代幣，約佔中心化交易所 (CEX) 現貨交易量的 70%。USDC 的市值今年上半年成長了 32%，扭轉去年跌幅。

貝萊德的 BUIDL 基金在實物資產代幣化方面處於領先地位，推出後三個月內管理資產 (AUM) 達到 5 億美元。Ondo Finance 是 BUIDL 基金的最大捐助者，資產管理規模達 1.95 億美元。 該公司提供代幣化的機構金融產品，自 2024 年 1 月 18 日上線以來，ONDO 代幣已上漲 634%，在實體資產領域發揮著主導作用。