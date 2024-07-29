美將推新法建百萬枚戰略儲備 比特幣漲逾3.3%朝七萬大關邁進

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:48

比特幣 (BTC)今 (29) 日在亞洲午盤交易時段上漲逾 3.3% 至 6.95 萬美元之上，朝 7 萬美元大關進逼，並創 1 個多月新高，目前比今年 3 月的歷史高點僅下跌約 5.5%，主要因為共和黨總統參選人川普跟參議員 Cynthia Lummis 在比特幣 2024 年大會上提出要將比特幣作為戰略儲備資產。

川普承諾將使美國成為比特幣「超級大國」，並確保政府永遠不會出售目前已經持有的 21 萬枚比特幣，Lummis 則宣布推出一項新的立法，旨在為美國建立一個比特幣戰略儲備，總量至少達到 100 萬枚比特幣，佔總供應量的 5%。這一法案公佈後，比特幣反應正面，扭轉當日大部分跌幅。

Lummis 在大會上詳細介紹創建安全儲存庫網路和採購計畫，以透明管理聯邦政府比特幣持有量的計畫。該計畫將首先把美國政府目前持有的 21 萬枚比特幣轉移到財政部管理的儲備中，並在 5 年內累積到 100 萬枚，佔全球供應量的 5%。

根據該法案，比特幣儲備將至少持有 20 年，僅用於減少國家債務。Lummis 認為，這一戰略舉措可能在 2045 年顯著減少美國國債。Lummis 一直是比特幣支持者，在 2013 年購入首批比特幣，且一直是推動加密貨幣立法的先鋒。

Lummis 還說，她的法案不需要納稅人進一步提供資金，因為政府已經有足夠的錢來實施提議的比特幣儲備。她建議將 12 個聯準銀行的多餘儲備在未來五年內轉換為比特幣。