美將推新法建百萬枚戰略儲備 比特幣漲逾3.3%朝七萬大關邁進
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:48
比特幣 (BTC)今 (29) 日在亞洲午盤交易時段上漲逾 3.3% 至 6.95 萬美元之上，朝 7 萬美元大關進逼，並創 1 個多月新高，目前比今年 3 月的歷史高點僅下跌約 5.5%，主要因為共和黨總統參選人川普跟參議員 Cynthia Lummis 在比特幣 2024 年大會上提出要將比特幣作為戰略儲備資產。
川普承諾將使美國成為比特幣「超級大國」，並確保政府永遠不會出售目前已經持有的 21 萬枚比特幣，Lummis 則宣布推出一項新的立法，旨在為美國建立一個比特幣戰略儲備，總量至少達到 100 萬枚比特幣，佔總供應量的 5%。這一法案公佈後，比特幣反應正面，扭轉當日大部分跌幅。
Lummis 在大會上詳細介紹創建安全儲存庫網路和採購計畫，以透明管理聯邦政府比特幣持有量的計畫。該計畫將首先把美國政府目前持有的 21 萬枚比特幣轉移到財政部管理的儲備中，並在 5 年內累積到 100 萬枚，佔全球供應量的 5%。
根據該法案，比特幣儲備將至少持有 20 年，僅用於減少國家債務。Lummis 認為，這一戰略舉措可能在 2045 年顯著減少美國國債。Lummis 一直是比特幣支持者，在 2013 年購入首批比特幣，且一直是推動加密貨幣立法的先鋒。
Lummis 還說，她的法案不需要納稅人進一步提供資金，因為政府已經有足夠的錢來實施提議的比特幣儲備。她建議將 12 個聯準銀行的多餘儲備在未來五年內轉換為比特幣。
她認為，持有歷史上增值的比特幣資產可能比持有設計成隨著時間貶值的資產更有效。她的提案標誌著將數位資產整合到國家政策中的重要一步，可能使美國在全球金融領域處於上風。
MicroStrategy 創辦人 Michael Saylor 上週五 (26 日) 也在大會上詳細介紹美國如何透過採用「比特幣最大化」策略來消除債務。他預估，美國可在 2045 年透過最激進的投資策略累計 30 兆美元的比特幣，進而將債務減至零。Saylor 認為，第一個透過發行法定貨幣開始累積比特幣的國家，將贏得並有最高機會成為世界下一個超級大國。
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