亞泥擬私有化子公司亞泥(中國) 獲經濟部投審會核准

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-29 21:02

亞泥 (1102-TW) 今 (29) 日公告，擬以協議安排計畫方式私有化子公司亞洲水泥 (中國) 控股 (00473-CN) 公司，已獲經濟部投資審議司核准。

投審會表示，亞泥以 14.22 億港幣 (折合 1.82 億美元) 收購香港上市公司英屬開曼群島 ASIA CEMENT (CHINA) HOLDINGS CORPORATION 28.2% 股權，並間接取得亞東投資有限公司等 15 家公司股權。

亞泥表示，期望透過本次私有化，促進亞泥 (中國) 能夠作出專注於長期增長及利益的戰略決策，免因作為一家公眾上市公司而承受由此產生的市場期望及股價波動方面的壓力。

同時，也能降低維持亞泥 (中國) 上市地位和遵守監管要求相關的行政成本與管理費用，進而為亞泥和亞泥 (中國) 在管理上有更大的彈性。

經濟部投資審議會於今日召開第 10 次會議，會中計核准及核備重大投資案件計 8 件，除了亞泥外，還有台積電 (2330-TW) 增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD. 50 億美元，從事經營一般投資業務。