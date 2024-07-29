法人看好台股黃金買點浮現 AI仍是選股主軸
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-29 13:22
美國上周揭曉最新 CPI 後，市場遇到短暫經濟數據空窗期，所以焦點轉向政治層面，統一投信表示，近期台股雖然震盪劇烈，但因基本面穩健，企業獲利也持續成長，加上美國 Fed 可望降息，整體後市並不悲觀，短線拉回反而是中長線進場布局良機，而選股主軸還是 AI 產業。
隨著川普當選機率大增，市場權衡川普未來政策可能對市場的影響，包括減稅、提高關稅等皆不利美國通膨降溫，加上美股科技股獲利了結賣壓湧現，因此全球市場的短線震盪加劇，台股在凱米颱風假過後也難逃補跌壓力，加權指數 7/26 盤中一度跌近千點，終場雖收斂至下跌 752.63 點，但仍創史上單日第二大跌點紀錄。
根據 Bloomberg 統計，台股史上單日前五大跌點後 1 周、後 1 月、後 1 季、後半年及後一年表現，平均漲幅分別為 1.25%、4.00%、5.01%、9.26%、9.58%，且正報酬機會平均超過七成以上。
即便如此，因個股大跌大漲波動大，選股難度升高，建議分散風險的最佳投資方式是選擇優質台股基金分批進場或以定時定額長線投資。
統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美國第二季的經濟成長速度超過預期，聯準會 (Fed) 正努力實現經濟軟著陸，可能最快在 9 月開始降息，近期股市在盤勢整理過後，仍有利多頭走勢延續。
而企業獲利面，除 AI 應用仍處發展初期、營運持續快速成長外，非 AI 產業隨著庫存調整結束，拉貨動能也逐漸提升，支撐 2024~2025 年整體企業獲利可持續成長，加上獲利上修族群由 AI 類股擴散到其他產業，股市仍正向看待。
選股部分，陳釧瑤表示，隨著 Nivdia 晶片世代轉換，產值提升，仍維持 AI 需求強勁看法。布局 B100、GB200 新供應商且股價基期低者；AI 應用則從基礎建設擴張到終端裝置，也使相關供應鏈受惠 AI 筆電及手機規格提升。此外，蘋果（Apple）展示新 AI 功能後，市場興趣提升，有望帶動蘋果換機潮，使新品規格升級受惠供應鏈具備投資潛力。
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