法人看好台股黃金買點浮現 AI仍是選股主軸

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-29 13:22

美國上周揭曉最新 CPI 後，市場遇到短暫經濟數據空窗期，所以焦點轉向政治層面，統一投信表示，近期台股雖然震盪劇烈，但因基本面穩健，企業獲利也持續成長，加上美國 Fed 可望降息，整體後市並不悲觀，短線拉回反而是中長線進場布局良機，而選股主軸還是 AI 產業。

根據 Bloomberg 統計，台股史上單日前五大跌點後 1 周、後 1 月、後 1 季、後半年及後一年表現，平均漲幅分別為 1.25%、4.00%、5.01%、9.26%、9.58%，且正報酬機會平均超過七成以上。

即便如此，因個股大跌大漲波動大，選股難度升高，建議分散風險的最佳投資方式是選擇優質台股基金分批進場或以定時定額長線投資。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美國第二季的經濟成長速度超過預期，聯準會 (Fed) 正努力實現經濟軟著陸，可能最快在 9 月開始降息，近期股市在盤勢整理過後，仍有利多頭走勢延續。

而企業獲利面，除 AI 應用仍處發展初期、營運持續快速成長外，非 AI 產業隨著庫存調整結束，拉貨動能也逐漸提升，支撐 2024~2025 年整體企業獲利可持續成長，加上獲利上修族群由 AI 類股擴散到其他產業，股市仍正向看待。