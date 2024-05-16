出國旺季將至 一銀限量推出「換匯換到飽」最高減碼美元3.8分、澳幣4.0分

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-16 10:46

暑假快到囉，日本旅遊正夯，加上多幣別資產配置的投資需求日增，第一銀行即日起至 7 月 31 日限時推出「換匯換到飽」外幣換匯活動，提供美元存款最高減碼 3.8 分、澳幣存款最高減碼 4.0 分、日圓存款及現鈔最高減碼 0.08 分等多項匯率優惠，換匯滿額還有機會抽萬元回饋金。

為建立「第 e 優匯」品牌形象，第一銀行持續推出線上外幣匯率、利率優惠活動，本次活動期間長達近 3 個月，讓客戶可視出國旅遊或外幣投資等需求，彈性掌握換匯時機；活動期間進入專屬網頁，點選指定按鈕「立即申購」進行網路銀行線上交易，即可享有上述匯率減碼好康優惠，若以兌換 1 萬美元存款及 30 萬日圓現鈔為例，約可節省新臺幣 380 元及 240 元的兌換支出，把握省錢出國或投資的小確幸。

第一銀行更加碼抽獎活動，凡活動期間透過網路銀行以新臺幣兌換外幣存入活期帳戶，累計扣款金額滿新臺幣 3 萬元，即可至活動網頁登錄，享有萬元回饋金 3 名及全家活力餐 300 名的抽獎機會。