第一銀行數位帳戶躍升第4 邀你沈浸式體驗宇宙探勘再抽SONY劇院組

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-24 10:04

第一銀行致力提供用戶便利且智慧的金融服務，iLEO 數位帳戶截至 2024 年 5 月底已累積近 173 萬戶，排名躍升至金融同業第四名；為感謝用戶支持並展示創新的 iLEO 生活應用，特舉辦「iLEO 宇宙能量探勘計畫」活動，符合資格即有機會帶走環繞家庭劇院組、懶骨頭沙發等好禮。

iLEO 宇宙能量探勘計畫透過沉浸式體驗與科幻遊戲互動，帶領民眾全面了解 iLEO APP 的諸多生活優惠及便利性，可以在虛擬宇宙中探索各種數位服務並提升能量，包含結合星座運勢的星願力、金山財神線上求籤的財運力、一鍵叫車的移動力、輕鬆找房繳租的安居力等，讓金融 APP 也可以很生活，且一站即可滿足用戶需求；即日起至 7 月 31 日，完成遊戲體驗就有機會抽中豐富好禮，分享次數越多、中獎機會越大，獎品包含 SONY 索尼 5.1 聲道環繞家庭劇院組、Driver Camping 戶外全配組、HOLA hanalolo 懶骨頭沙發等，讓民眾在家也可以享有沉浸式紓壓體驗。

第一銀行在社群平台經營上亦不遺餘力，LINE 官方帳號已累積 653 萬名好友，Facebook 與 Instagram 也分別超過 74 萬名及 3.68 萬名粉絲，居金融業之冠；而位居金融業亞軍、擁有 2.8 萬名訂閱數的第一銀行 Youtube 頻道，從 2021 年起透過街訪模式，讓路人朋友的生活趣事、民生議題及金融常識能趣味的呈獻給觀眾，成為金融界的街訪指標，近期再推出「要 Chat 耶」新系列影片，結合時下最夯的 ChatGPT 概念，主動發掘生活趨勢與金融議題，讓觀眾能以更輕鬆趣味的方式了解相關資訊，傳遞普惠金融的價值。