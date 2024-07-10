只要100元就可投資 第一銀行百元奇「基」手續費終身優惠

暑假到來，有些父母規劃帶成年子女到銀行開學習理財，其實只要新臺幣 100 元，就能透過第一銀行 iLEO「百元奇基」輕鬆入門基金投資，即日起至 12 月 31 日止，更享有申購手續費終身最低 1 折起的優惠，沒有投資筆數及金額上限，協助客戶事半功倍達到理財目標。

第一銀行 iLEO「百元奇基」上線 8 個多月以來廣受好評，使用人數持續增長，更吸引 4 成新用戶體驗服務，成功拓展年輕及入門的民眾掌握投資機會，落實普惠金融。

iLEO「百元奇基」數位理財服務，透過對話式的設計，並結合時勢跟上最夯話題，提供「主題選」基金，以及搭配流暢互動式的「輕鬆投」申購介面（利息投 / 每月投 / 每旬投 / 每日投 / 嘗試投），客戶可將每月數位存款帳戶的利息或新臺幣 100 元起的小額資金，輕鬆布局全球市場，帶給投資新手良好的入門體驗，也讓複雜的申購流程和專業術語，不再成為入門投資的難題。