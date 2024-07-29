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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田GFI-US的目標價調升至16.5元，幅度約7.12%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對金田(GFI-US)提出目標價估值：中位數由15.4元上修至16.5元，調升幅度7.12%。其中最高估值20元，最低估值12.49元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予金田評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀2位。

金田今(29日)收盤價為16.32元。近5日股價下跌7.12%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股GFI市場預估目標價

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