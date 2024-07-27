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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估上修至9.73元，預估目標價為136.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 06:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.5元上修至9.73元，其中最高估值10.31元，最低估值8.8元，預估目標價為136.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.31(9.9)12.6515.314.96
最低值8.8(8.8)9.8411.814.96
平均值9.63(9.48)11.1813.2914.96
中位數9.73(9.5)11.1413.2814.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值110.95億115.52億118.98億121.83億
最低值105.02億107.35億116.97億121.83億
平均值108.94億112.20億118.03億121.83億
中位數109.09億112.36億118.25億121.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.307.2214.940.39-6.90
營業收入99.71億95.52億112.01億117.37億111.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMHK

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