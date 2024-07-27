鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估上修至9.73元，預估目標價為136.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-27 06:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.5元上修至9.73元，其中最高估值10.31元，最低估值8.8元，預估目標價為136.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.31(9.9)
|12.65
|15.3
|14.96
|最低值
|8.8(8.8)
|9.84
|11.8
|14.96
|平均值
|9.63(9.48)
|11.18
|13.29
|14.96
|中位數
|9.73(9.5)
|11.14
|13.28
|14.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|110.95億
|115.52億
|118.98億
|121.83億
|最低值
|105.02億
|107.35億
|116.97億
|121.83億
|平均值
|108.94億
|112.20億
|118.03億
|121.83億
|中位數
|109.09億
|112.36億
|118.25億
|121.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.30
|7.22
|14.94
|0.39
|-6.90
|營業收入
|99.71億
|95.52億
|112.01億
|117.37億
|111.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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