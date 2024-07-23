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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估下修至1.25元，預估目標價為15.40元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.25元，其中最高估值1.62元，最低估值0.9元，預估目標價為15.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.62(1.62)2.973.361.23
最低值0.9(0.9)1.430.841.23
平均值1.26(1.27)2.021.861.23
中位數1.25(1.3)1.891.641.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值55.86億73.69億79.72億
最低值50.82億55.34億47.83億
平均值53.06億63.95億60.34億
中位數53.03億61.53億59.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.200.820.890.800.79
營業收入29.67億38.92億41.95億42.87億45.01億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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