鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估下修至1.25元，預估目標價為15.40元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.25元，其中最高估值1.62元，最低估值0.9元，預估目標價為15.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.62(1.62)
|2.97
|3.36
|1.23
|最低值
|0.9(0.9)
|1.43
|0.84
|1.23
|平均值
|1.26(1.27)
|2.02
|1.86
|1.23
|中位數
|1.25(1.3)
|1.89
|1.64
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|55.86億
|73.69億
|79.72億
|最低值
|50.82億
|55.34億
|47.83億
|平均值
|53.06億
|63.95億
|60.34億
|中位數
|53.03億
|61.53億
|59.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.20
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|營業收入
|29.67億
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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