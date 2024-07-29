鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源BEN-US的目標價調降至23元，幅度約3.66%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)提出目標價估值：中位數由23.88元下修至23元，調降幅度3.66%。其中最高估值27元，最低估值22元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予富蘭克林資源評價：積極樂觀0位、保持中立8位、保守悲觀6位。
富蘭克林資源今(29日)收盤價為23.08元。近5日股價下跌3.66%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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