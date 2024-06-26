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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至1.31元，預估目標價為17.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 14:00

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.31元，其中最高估值1.63元，最低估值0.89元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.63(1.63)2.963.352.22
最低值0.89(0.89)1.410.851.08
平均值1.3(1.29)21.871.65
中位數1.31(1.27)1.961.631.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值55.98億73.55億79.58億63.87億
最低值50.58億55.34億47.83億63.87億
平均值53.31億64.25億60.90億63.87億
中位數52.89億64.59億59.58億63.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.200.820.890.800.79
營業收入29.67億38.92億41.95億42.87億45.01億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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