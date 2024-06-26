鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至1.31元，預估目標價為17.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 14:00
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金田(GFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.31元，其中最高估值1.63元，最低估值0.89元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.63(1.63)
|2.96
|3.35
|2.22
|最低值
|0.89(0.89)
|1.41
|0.85
|1.08
|平均值
|1.3(1.29)
|2
|1.87
|1.65
|中位數
|1.31(1.27)
|1.96
|1.63
|1.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|55.98億
|73.55億
|79.58億
|63.87億
|最低值
|50.58億
|55.34億
|47.83億
|63.87億
|平均值
|53.31億
|64.25億
|60.90億
|63.87億
|中位數
|52.89億
|64.59億
|59.58億
|63.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.20
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|營業收入
|29.67億
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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