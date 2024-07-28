〈台股風向球〉急殺盤外資狂砍、融資戶搶短 反彈路恐陣腳凌亂

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-28 11:50

過去一周受颱風影響，台股僅 3 個交易日，但加權指數仍跌掉 750 點，合計二周來共跌掉近 1800 點，跌幅達 7.66%，台股交易員認為，台股漲了大半年，很容易受到各種風吹草動的影響，已進入「易跌難漲」階段，川普一席保護費論餘波盪漾，令市場瀰漫偏空氣氛，本周又有美股和台股第二季財報密集公布，短線若未來出現激勵大盤收復季線支撐的利多，在高融資額的不穩籌碼之中，不排除再探半年線。

周五融資額逆勢增加 29 億元至 3318 億元，終結連 4 減，顯示部分投資人仍勇敢「抄底」，隨著美股上周五強彈，美股道瓊指數上漲 654.27 點或 1.64%，費城半導體指數也上漲 1.95%，而台積電 ADR (TSM-US) 反彈 1.04%，均有助周一台股持穩開出。

不過，台股交易員提醒，融資水位處歷史高檔，外部又有美國總統大選、各大財報公布等各種不確定性，漲多的台股很容易受一點風吹草動就湧出賣壓。

上周外資在集中市場賣超 793 億元，呈現連 3 周賣超，其中，台積電 (2330-TW) 遭賣 387 億元，廣達 (2372-TW) 遭賣 63 億元，日月光投控 (3711-TW)56.8 億元，元大台灣 50(0050-TW)48 億元，聯發科 (2454-TW)41 億元，鴻海 (2317-TW) 和欣興 (3037-TW) 均超過 28 億元，外資從大型電子權值股重手提款，是造成大盤快速回檔的主因。

反觀外資資金轉進較穩健的電信和金控股，買超中華電 26 億元，新光 15 年 IG 金融債 25.7 億元，富邦金近 18 億元，國泰金 16.5 億元，中信金 15.6 億元，台達電 15 億元，顯示態度趨於保守。

永豐投顧認為， 上周美股是空頭發動機，NXP、特斯拉與谷歌接連公布財報不如預期，股價反應激烈，而谷歌的財報優於預期，市場卻仍以放大鏡檢視，造成谷歌財報跌近 8%，顯示股價上漲大半年後，風險累積已到宣洩邊緣。

隨著大盤已跌破季線，永豐建議謹慎切勿搶短，未來一周有美國財報密集發布、7 月 31 日 FOMC 會議將登場，重要經濟指標則有美國公布 7 月 ISM 製造業指數、非農業就業、失業率、6 月工廠訂單，以及中國 7 月財新製造業 PMI，靜觀多空角力。