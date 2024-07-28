美國大選干擾 法人估台股維持大箱型區間整理

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-28 09:25

台股近期盤勢明顯緊跟美股走勢，加上颱風假所累積的補跌效應，因此出現季線未守住的較大跌勢。投信法人指出，Google 與特斯拉公布財報後股價表現弱勢，連帶 AI 族群走跌，原本盤面樂觀情緒跟著轉向，短線上台股須提防技術面修正壓，展望後市，預期在美國大選等較大不確定因素明朗前，台股將維持大箱型上下區間整理格局。

安聯投信台股團隊表示，檢視美股走勢波動，主要是受到美部分科技股財報表現不如市場原先的預期，加重估值修正壓力，加上短線漲多所累積的獲利調節賣壓所致；另一方面，美國大選與聯準會何時降息，均增添市場不確定性，外資調降科技權重等雜音亦加速盤面類股風格轉變，科技股成為賣壓重心。

回歸基本面，安聯投信台股團隊表示，儘管部分美科技財報出現雜音，致使近期市場出現較為震盪的走勢，但 AI 等大趨勢並未改變；若再進一步檢視其他美科技股財報表現，或是資本支出等規劃方向，仍不減相關大趨勢向上的走向；面對近期市場的波動，可視為財報表現與市場預期出現較大落差的估值修正壓力。

此外，安聯投信台股團隊表示，近期市場的波動另一因素，也是受到部分資金累積漲幅較大的超大型科技股，轉向部分中小型股，加上近期又有外資調整科技股權重，也加速盤面類股風格的轉換，帶動盤面資金快速流動所致。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪分析，統計台股自 7 月 11 日高點下跌以來，跌幅 -9.31%，電子指數同期跌幅更是來到 -12.24%，從歷史走勢分析，多頭時期的回檔幅度約為 -10%，預估短線已來到修正滿足點，接下來可密切留意美國重量級科技大廠財報表現。

黃新迪提醒，隨著時間越來越接近美國總統大選，從近 4 次美國總統大選經驗分析，選前一個月美股往往呈現走弱回檔，本次仍須留意大選前的魔咒，不過選後終將回歸基本面，包括對於 AI 技術進步對產業與需求的提升，以及美國就業與景氣的變化，都將左右美股表現並進一步牽動台股相關供應鏈股價。