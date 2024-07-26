台股高息ETF難逃殺機 股民勇敢低接這3檔爆巨量

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-26 18:37

美股重挫、日股接連下滑，台股今 (26) 日上演黑色星期五，盤中拉回近千點，一票高股息 ETF 們全都臉綠，吸引眾多投資人進場大撿便宜，上半年屢創高點的國泰永續高股息 (00878-TW)，從貴桑桑的 25 元到今天收盤 23.1 元，爆出 11 萬張巨量；元大台灣價值高息 (00940-TW) 盤中下探 9.71 元，收盤 9.78 元，成交量高達 14 萬張；復華台灣科技優息 (00929-TW) 盤中也跌逾 2%，收盤 19.47 元，總量超過 22 萬張。

知名 ETF 理財達人卡哇 KAWA 近日拍影片分享，大跌是存股的好朋友，他分析台股今年屢創新高，最高到 24,416 點，最近則是一路下殺跌破季線，下殺速度極快，但股市玩的就是人性，心態比別人強比別人穩，就能持續享受股海行情，如果經常動搖的話，就會在大漲或大跌情況下，做出不理智的選擇，很多人不見棺材不掉淚，見到棺材又後悔為什麼是自己的韭菜模式。

卡哇提到，長期投資者看到市場上漲或下跌都會開心，因為上漲時候資產放大，下跌時候能加碼買入好的標的，只有上漲開心、下跌卻非常害怕的人，都只是假長線，容易錯過長線行情，想要避開下跌的人，也會錯過上漲機會，長期進進出出，就會錯過最大漲幅的那幾天，報酬率就會腰斬再腰斬，人性判斷通常都是小賺大賠，績效會是天跟地的差別。

卡哇表示自己已經默默存 00878 超過 2 年，目前總張數超過 57 張，他從一步一步慢慢前進，碰到不理性下殺就開始撿，目標張數是 100 張，是 00878 的鐵粉之一。

法人也表示，從 00878 成分股來看，有兩成金融股和六成的電子股，去年 AI 開始領漲，00878 表現明顯優於大盤，讓投資人信心大增，受益人數連連上升，今年又受到金融股大漲，激勵 00878 股價表現，從已公布的上半年金融股財報來看，多家金融業獲利超乎預期，00878 有金融助攻，又有 AI 點火，抗跌追漲的能力強，很適合做為高股息 ETF 的核心持股。