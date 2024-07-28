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廣東省電子信息製造業百強 鴻海旗下工業富聯位列第二

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-28 22:55

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廣東省電子信息製造業百強 鴻海旗下工業富聯位列第二。(圖：工業富聯提供)

廣東省電子資訊產業協會近日發布「2024 年廣東省電子資訊製造業綜合實力百強企業榜單」，鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 位列第二，另一子公司富泰華工業 (深圳) 也名列前十。

本屆廣東電子資訊製造業綜合實力百強企業實現營業收入合計人民幣 3.8 兆元，佔全省規模以上電子資訊製造業企業營業收入比重超 80%，佔全省規模以上工業企業營業收入比重超過 20%。

其中，百強企業中營業收入超過人民幣 1000 億元的有 8 家，工業富聯受惠 AI 產業的蓬勃發展，帶來了新的成長機會，第一季營收人民幣 1186.88 億元，年增 12.09%；淨利人民幣 41.8 億元，較去年成長 33.77%。

工業富聯表示，作為從廣東走向世界的數位經濟領導企業和新質生產力代表企業，將繼續深耕 AI 領域，加速全球業務佈局，並大力推動數位化、自動化、智慧化以及機器人化的「四化」建設，實踐「EPS+ESG」的永續經營方程式，致力於永續發展和價值創造。

另外，河南省工業與資訊化廳近日公佈 2024 年度省級綠色製造名單，其中，綠色工廠 301 家、綠色工業園區 21 個、綠色供應鏈管理企業 30 家、綠色設計產品型號 22 款。鴻海集團旗下 2 家公司入選，富聯裕展科技 (河南) 入選 2024 年省綠色工廠、富聯精密電子 (鄭州) 入選全省綠色供應鏈管理企業。

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