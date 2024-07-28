廣東省電子信息製造業百強 鴻海旗下工業富聯位列第二

其中，百強企業中營業收入超過 人民幣 1000 億元的有 8 家，工業富聯受惠 AI 產業的蓬勃發展，帶來了新的成長機會，第一季營收 人民幣 1186.88 億元，年增 12.09%；淨利 人民幣 41.8 億元，較去年成長 33.77%。

工業富聯表示，作為從廣東走向世界的數位經濟領導企業和新質生產力代表企業，將繼續深耕 AI 領域，加速全球業務佈局，並大力推動數位化、自動化、智慧化以及機器人化的「四化」建設，實踐「EPS+ESG」的永續經營方程式，致力於永續發展和價值創造。