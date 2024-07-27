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鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至26.77元，預估目標價為1800元

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 08:10

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.5元下修至26.77元，其中最高估值30.02元，最低估值24.5元，預估目標價為1800元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值30.02(30.02)50.6963.755.01
最低值24.5(24.5)30.4339.6555.01
平均值27.31(27.59)38.0751.255.01
中位數26.77(27.5)37.6852.8755.01

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值29,740,00054,154,07099,392,75053,564,000
最低值26,141,00028,996,00041,203,00053,564,000
平均值27,879,01036,674,84052,382,62053,564,000
中位數27,797,43035,285,50045,100,88053,564,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.1827.6910.96.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,240,71424,039,67115,107,91513,569,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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