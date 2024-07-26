search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至40.21元，預估目標價為1185元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:10

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.44元下修至40.21元，其中最高估值41.75元，最低估值33.5元，預估目標價為1185元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值41.75(41.75)48.2256.4453.77
最低值33.5(33.5)39.4843.3553.77
平均值39.82(39.93)44.5850.353.77
中位數40.21(40.44)44.4150.5553.77

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值33,626,70038,818,97044,438,16042,965,100
最低值28,790,00033,098,98035,426,88042,965,100
平均值32,027,46036,172,16040,231,79042,965,100
中位數31,957,00036,142,00040,685,50042,965,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS34.8330.0733.6725.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,827,35226,072,87425,399,89519,103,001

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
亞德客-KY873-10.00%
美元/台幣32.831-0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

偏弱
亞德KY

65.39%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty