鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至40.21元，預估目標價為1185元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.44元下修至40.21元，其中最高估值41.75元，最低估值33.5元，預估目標價為1185元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|41.75(41.75)
|48.22
|56.44
|53.77
|最低值
|33.5(33.5)
|39.48
|43.35
|53.77
|平均值
|39.82(39.93)
|44.58
|50.3
|53.77
|中位數
|40.21(40.44)
|44.41
|50.55
|53.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33,626,700
|38,818,970
|44,438,160
|42,965,100
|最低值
|28,790,000
|33,098,980
|35,426,880
|42,965,100
|平均值
|32,027,460
|36,172,160
|40,231,790
|42,965,100
|中位數
|31,957,000
|36,142,000
|40,685,500
|42,965,100
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|34.83
|30.07
|33.67
|25.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,827,352
|26,072,874
|25,399,895
|19,103,001
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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