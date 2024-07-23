鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至27.48元，預估目標價為1810元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.16元上修至27.48元，其中最高估值30.02元，最低估值24.5元，預估目標價為1810元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.02(30.02)
|50.69
|63.7
|55.01
|最低值
|24.5(24.5)
|30.43
|39.65
|55.01
|平均值
|27.54(27.5)
|39.04
|52.29
|55.01
|中位數
|27.48(27.16)
|38.89
|53.44
|55.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29,740,000
|54,154,070
|99,392,750
|53,564,000
|最低值
|27,559,000
|29,508,000
|41,203,000
|53,564,000
|平均值
|28,522,830
|37,684,970
|53,247,750
|53,564,000
|中位數
|28,479,000
|37,038,250
|46,931,640
|53,564,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.18
|27.69
|10.9
|6.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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