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鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至27.48元，預估目標價為1810元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 08:10

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.16元上修至27.48元，其中最高估值30.02元，最低估值24.5元，預估目標價為1810元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值30.02(30.02)50.6963.755.01
最低值24.5(24.5)30.4339.6555.01
平均值27.54(27.5)39.0452.2955.01
中位數27.48(27.16)38.8953.4455.01

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值29,740,00054,154,07099,392,75053,564,000
最低值27,559,00029,508,00041,203,00053,564,000
平均值28,522,83037,684,97053,247,75053,564,000
中位數28,479,00037,038,25046,931,64053,564,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.1827.6910.96.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,240,71424,039,67115,107,91513,569,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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