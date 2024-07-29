鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至27.92元，預估目標價為615元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 08:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由28.13元下修至27.92元，其中最高估值31.88元，最低估值18.42元，預估目標價為615元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|31.88(31.88)
|39.08
|45.03
|最低值
|18.42(18.42)
|29.67
|33.85
|平均值
|27.1(27.25)
|33.81
|39.22
|中位數
|27.92(28.13)
|34.06
|39.46
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|116,507,350
|146,236,480
|165,748,950
|最低值
|107,700,000
|111,603,000
|137,356,690
|平均值
|112,495,500
|127,968,280
|147,479,120
|中位數
|112,830,000
|128,573,000
|144,611,540
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|17.85
|31.62
|33
|17.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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