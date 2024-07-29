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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至27.92元，預估目標價為615元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 08:10

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由28.13元下修至27.92元，其中最高估值31.88元，最低估值18.42元，預估目標價為615元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值31.88(31.88)39.0845.03
最低值18.42(18.42)29.6733.85
平均值27.1(27.25)33.8139.22
中位數27.92(28.13)34.0639.46

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值116,507,350146,236,480165,748,950
最低值107,700,000111,603,000137,356,690
平均值112,495,500127,968,280147,479,120
中位數112,830,000128,573,000144,611,540

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS17.8531.623317.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		95,179,276111,789,791105,504,28677,759,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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