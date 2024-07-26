〈台股開盤〉恐慌性補跌 指數暴跌近千點 跳空重挫失守22000點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-26 09:32
台北股市周三、周四因凱米颱風緣故休市兩日，期間美股重挫，台股今 (26) 日開盤即跳空重挫，權值電子全面遭空襲，盤中最低下探 21889 點，一舉摜破 22000 點大關與季線，預計今日成交量將爆出 6000 億元以上的大量。
權值股今日全倒，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 重挫 6%，回測季線支撐，最低下探至 915 元，跌點貢獻約 500 點，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 也重挫半根。
另外，全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 儘管昨日法說釋出正向訊息，開盤即亮燈跌停，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也有 3% 以上的跌幅，整體走勢相當慘烈。
今日 AI 相關概念股全數進行修正，緯穎 (6669-TW)、奇鋐 (3017-TW) 大幅修正，跌幅高達 7% 以上，信驊 (5274-TW)、京元電 (2449-TW)、智原 (3035-TW)、創意 (3443-TW) 都有 6% 以上的跌幅，世芯 - KY(3661-TW)、欣興 (3037-TW) 跌幅也達 3%。
不過，房產族群有如現在房市依舊火熱，代銷龍頭海悅 (2348-TW) 續強，大漲 6% 以上，欣巴巴 (9906-TW) 也有半根，其他如潤泰新 (9945-TW)、冠德 (2520-TW) 都上漲超過 1%，強勢表態。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤前要聞〉外資掃貨2大權值股、日月光資本支出倍增、6月營業氣候終結連6增
- 輝達重挫蝴碟效應擴散 鴻海、台積電將狂瀉，台股AI山雨欲來風滿樓？！
- 外資回頭買超126億 合敲2大權值1.37萬張 掃貨航空、金融股
- 大盤上次跌破季線漲5100點，今天漲614點只是開始？如何選比大盤還強勢的族群與個股？
鉅亨號貼文看更多
下一篇