〈台股開盤〉恐慌性補跌 指數暴跌近千點 跳空重挫失守22000點

台北股市周三、周四因凱米颱風緣故休市兩日，期間美股重挫，台股今 (26) 日開盤即跳空重挫，權值電子全面遭空襲，盤中最低下探 21889 點，一舉摜破 22000 點大關與季線，預計今日成交量將爆出 6000 億元以上的大量。