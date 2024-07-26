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〈台股開盤〉恐慌性補跌 指數暴跌近千點 跳空重挫失守22000點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-26 09:32

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〈台股開盤〉恐慌性補跌 指數暴跌近千點 跳空重挫失守22000點。(鉅亨網資料照)

台北股市周三、周四因凱米颱風緣故休市兩日，期間美股重挫，台股今 (26) 日開盤即跳空重挫，權值電子全面遭空襲，盤中最低下探 21889 點，一舉摜破 22000 點大關與季線，預計今日成交量將爆出 6000 億元以上的大量。

權值股今日全倒，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 重挫 6%，回測季線支撐，最低下探至 915 元，跌點貢獻約 500 點，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 也重挫半根。

另外，全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 儘管昨日法說釋出正向訊息，開盤即亮燈跌停，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也有 3% 以上的跌幅，整體走勢相當慘烈。

今日 AI 相關概念股全數進行修正，緯穎 (6669-TW)、奇鋐 (3017-TW) 大幅修正，跌幅高達 7% 以上，信驊 (5274-TW)、京元電 (2449-TW)、智原 (3035-TW)、創意 (3443-TW) 都有 6% 以上的跌幅，世芯 - KY(3661-TW)、欣興 (3037-TW) 跌幅也達 3%。

不過，房產族群有如現在房市依舊火熱，代銷龍頭海悅 (2348-TW) 續強，大漲 6% 以上，欣巴巴 (9906-TW) 也有半根，其他如潤泰新 (9945-TW)、冠德 (2520-TW) 都上漲超過 1%，強勢表態。

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台股台積電日月光投控鴻海聯發科重挫暴跌千點

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台積電924-5.62%
信驊3925-4.96%
聯發科1205-5.49%
廣達280-5.72%
日月光投控155.5-9.86%
台達電382.5-1.80%
聯電49.6-3.31%
緯穎2000-7.83%
奇鋐628-6.13%
京元電子108-4.00%
冠德64.6-1.82%
智原316-3.51%
創意1365-4.55%
世芯-KY2690-4.78%
欣興189-2.83%
海悅380.54.39%
欣巴巴178.58.18%
潤泰新49.7-0.20%
鴻海191.5-4.96%
台積電160.280.30%
聯電 ADR7.43-0.80%
日月光投資控股10.36-2.26%

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