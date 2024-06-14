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研華攜臻鼎戰略合作 推動生成式AI在PCB產業落地應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-17 17:11

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左起為研華董事長劉克振、臻鼎-KY董事長沈慶芳。(圖：研華提供)

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 與鴻海 (2317-TW) 集團旗下 PCB 大廠臻鼎 - KY(4958-TW) 於深圳簽署戰略合作協定，雙方將建立全面戰略性合作夥伴關係，推動 PCB 產業的數位化、智慧化和綠色化發展。

雙方首波合作將以研華智慧製造方案、生產安全管理系統及智慧能源管理方案，助力臻鼎工廠及園區的數智化和低碳發展，未來更將圍繞生成式 AI 在 PCB 產業場景中的落地應用展開探討實踐。

目前研華智慧製造 EHS 廠務環安衛方案、iEMS 智慧能源管理方案已在臻鼎集團深圳、淮安與秦皇島三大廠區全面導入實施，雙方未來也將把此成功經驗複製推廣到臻鼎高雄及泰國工廠，並進一步落實智慧園區建設。

研華董事長劉克振表示，研華與臻鼎的合作升級，意謂著雙方全面進入戰略性合作階段，也期許透過此次合作，藉由臻鼎在全球 PCB 產業的實踐經驗及夥伴關係，共同建構 PCB 產業生態，推動數智化進程。

臻鼎董事長沈慶芳表示，研華在眾多產業的智慧製造和智慧能源管理領域擁有豐富的經驗，此次合作，期望利用研華領先的技術方案及豐富的落地經驗，協助臻鼎全面實現數位化、智慧化和綠色化轉型。

沈慶芳指出，在工廠提質增效、生產安全、節能減碳等方面取得實際成效的同時，更期待能夠藉由研華 WISE-GenieAI，助力臻鼎落地更多 AI 場景方案，推動 PCB 產業新發展。

研華表示，EHS 廠務環安衛方案串聯起消防、機電、環工、製造等十餘個孤島子系統安全信號，搭建一套 24 小時即時監管的安全監督平臺，建立早發現早預警的閉環管理機制，結合平臺能力及邊緣 AI 視覺演算法，對人、物、環境進行視覺安全診斷及即時預警。

另外，透過 iEMS 智慧能源管理方案及 AI 節能演算法，完成臻鼎廠區內空壓機系統的 AI 節能智控升級，預計每年度可節省人民幣 450 萬元左右，落實節能減排計畫，向 ESG 永續發展道路上邁出堅實的一步。

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研華工業電腦智慧工廠臻鼎-KYPCB鴻海集團

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