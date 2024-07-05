研華Q2營收略優預期 二大事業群回溫 下半年動能逐步增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-05 15:57

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 ((5) 日公告 6 月營收 49.31 億元，約持平前月、年減 13.07%；第二季營收 146.43 億元，季增 5.5%、年減 14%，則略優預期；上半年營收 285.23 億元，年減 17.14%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，由接單出貨比（BB 值）觀察，公司整體及三大區域之 BB 值持續回升，尤其亞洲市場動能較為強勁，下半年預期將在全球工業自動化、智慧能源等升級布建下帶動專案出貨表現，營收動能極有機會逐步增高。

研華說明，6 月營收以區域別來看，台灣市場表現最為突出，年增 27%，北美、歐洲、日本及新興市場則年減雙位數、中國亦個位數年減；各事業群均較去年同期衰退，然工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 及嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group，EIoT) 則較上月明顯回溫。

累計上半年營收來看，研華區域表現以台灣及韓國表現最佳，年對年分別增長 12% 及 7%。中國市場則較去年同期個位數衰退；北美、歐洲、日本及新興市場為雙位數年減。各事業群方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。