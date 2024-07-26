中信金人事異動！陳佳文升任銀行董座 高麗雪接掌金控總座

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-26 18:15

中信金 (2891-TW) 與中信銀行今 (26) 日召開董事會通過高層人事案，中信金總經理陳佳文升任中國信託銀行董事長，金控總經理職缺將由中信金幕僚長暨發言人高麗雪升任，成為中信金控首位女性總經理，人事案將報請主管機關核准後生效。

新任中信銀行董事長陳佳文於中國信託服務 25 年貢獻良多，任內協助中信銀行成為國際布局最完整的民營銀行，也是台灣營收、獲利最大的商業銀行。2022 年接任金控總經理，帶領各子公司創造出歷史新高的獲利紀錄，積極推動數位轉型、永續金融成果豐碩。

中信金強調，未來需持續倚重陳佳文熟稔組織運作及相關金融業法規範之歷練，銜接銀行業務發展，貫徹公司治理，協助董事會督導經營團隊達成績效，增進股東權益。

金控董事會今日通過之新任總經理高麗雪，於本公司任職近 30 年，曾為金控、銀行、海外子行的重要營運管理主管，2013 年出任中信金財務最高主管兼代理發言人，2018 年派任中信銀行子行日本東京之星銀行行政長，協助組織整併與人才優化等專案，提升營運效率。

高麗雪 2022 年起擔任中信金幕僚長暨發言人至今，協助總經理協調各業務及功能單位營運管理有成，擬借重高麗雪總經理嫻熟金控財務運作、績效管理、投資人關係維護以及企業永續發展之長才，強化各子公司共營及協銷，並協助業務發展，創造金控綜效。

另一方面，今日董事會亦通過新設金控董事會秘書長一職，由原中信金行政長高人傑升任，未來將借重其內外部溝通協調能力，主責統籌執行金控及各子公司之董事及董事會專案及建議事項，以持續精進公司治理。