中信金上半年大賺372億元年增近3成 EPS達1.85元

中信金 ( 2891-TW ) 今 (8) 日公告 2024 年 6 月自結獲利，單月稅後純益達 60.56 億元，累計前 6 月合併稅後純益 372.07 億元，年增 29.13%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.85 元。

中信金表示，子公司中國信託銀行 6 月稅後純益 45.92 億元，主因為存放款業務動能穩健、利差擴大，以及財富管理銷售動能強勁。另外，台灣人壽 6 月因股票處分利得及股利收入挹注，單月稅後純益 18.85 億元。