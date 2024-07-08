中信金上半年大賺372億元年增近3成 EPS達1.85元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 18:20
中信金 (2891-TW) 今 (8) 日公告 2024 年 6 月自結獲利，單月稅後純益達 60.56 億元，累計前 6 月合併稅後純益 372.07 億元，年增 29.13%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.85 元。
中信金表示，子公司中國信託銀行 6 月稅後純益 45.92 億元，主因為存放款業務動能穩健、利差擴大，以及財富管理銷售動能強勁。另外，台灣人壽 6 月因股票處分利得及股利收入挹注，單月稅後純益 18.85 億元。
與 2023 年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後純益較去年同期成長 11%。
保險業務部分，今年以來美元累計升值達 5.6%，產生匯兌利益，加上股、債及基金資本利得較佳，稅後純益較去年同期大幅成長。初年度保費收入累計前六個月為 254 億元，較前一年度成長 19%。
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