通膨影響 研華北美新總部工程預算追加10億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-26 20:58

工業電腦廠研華 (2395-TW) 今 (26) 日晚間公告，北美子公司 Advantech Corp.(ANA) 追加廠辦大樓興建工程預算，由原規劃 7200 萬美元 (約新台幣 21 億元)，追加至 9659 萬美元 (約新台幣 31.7 億元)。

研華表示，ANA 在美國加州的塔斯汀 (Tustin, California) 租地分期開發新總部園區，第一期工程總金額預算原本為 7200 萬美元，但因通膨使得營造成本提高，及營建管理費用增加，因此追加預算。

研華南加州新總部園區基地定位辦公區域、展示及會議中心、組裝線、倉庫，以及售後維修區；第一期規劃興建動土建置總樓板面積約 5200 坪，包含一棟辦公大樓 6 層，樓板面積 3300 坪、一棟倉庫 2 層，樓板面積 1900 坪。