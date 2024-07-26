通膨影響 研華北美新總部工程預算追加10億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-26 20:58
工業電腦廠研華 (2395-TW) 今 (26) 日晚間公告，北美子公司 Advantech Corp.(ANA) 追加廠辦大樓興建工程預算，由原規劃 7200 萬美元 (約新台幣 21 億元)，追加至 9659 萬美元 (約新台幣 31.7 億元)。
研華表示，ANA 在美國加州的塔斯汀 (Tustin, California) 租地分期開發新總部園區，第一期工程總金額預算原本為 7200 萬美元，但因通膨使得營造成本提高，及營建管理費用增加，因此追加預算。
研華南加州新總部園區基地定位辦公區域、展示及會議中心、組裝線、倉庫，以及售後維修區；第一期規劃興建動土建置總樓板面積約 5200 坪，包含一棟辦公大樓 6 層，樓板面積 3300 坪、一棟倉庫 2 層，樓板面積 1900 坪。
另外，研華也公告，董事會同意處分東湖廠土地及建物之方向，並授權董事長處理相關事宜，據了解，目前研華以林口 AIoT 智能共創園區作為台灣研發製造重心，東湖廠在去年底完成搬遷後，公司也決議出售、活化資產。
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