〈亞洲生技大會〉FLT3口服血癌抑制劑、癌症血液基因檢測授權技轉朗齊、列特博

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-26 18:36

BIO Asia-Taiwan 2024 亞洲生技大會隆重開幕，經濟部產業技術司今 (26) 日召開科專技術授權記者會，一是由生技中心專屬授權朗齊生醫 (6876-TW) 治療血癌之「新穎 FLT3 抑制劑血癌精準治療藥物」，另一為工研院「癌症高精準血液基因檢測」技轉列特博生技 (7725-TW)。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，後新冠時代的來臨，生醫產業倍受矚目，為此 Bio Asia 技術司專館整合工研院、生技中心、食品所三大法人，精選 10 項科專生醫領域前瞻技術向各界展示。

今天在開幕記者會宣布生技中心與朗齊生醫，以及工研院與列特博生技的兩項合作案，預期都會在明年進行人體實驗，未來技術司預計四年內將投入百億經費進行生技醫療前瞻技術研發，包括精準藥物、再生醫學和醫療器材等，期盼藉由產學研醫攜手，強化上中下游供應鏈，加快促進臺灣生醫產業發展。

急性骨髓性白血病 (AML) 是成人最常見的急性血癌，疾病進展速度快，致命性高，有三成的病患具有 FLT3 基因突變，復發機率高，存活期短，為白血病中最致命的一種。

在經濟部的科專經費補助下，生物技術開發中心透過藥物結構設計與專精的合成技術，自主開發出抑制 FLT3 口服製劑，該藥物副作用低並可解決抗藥性的問題，為晚期癌症病患提供一個更安全、有效的治療新選擇。目前此研發成果已專屬授權予朗齊生醫，後續將由廠商接手 FLT3 抑制劑的臨床開發，研發技術根留臺灣，帶動國內生技產業發展。「新穎 FLT3 抑制劑血癌精準治療藥物」預計最快於明年進行人體臨床實驗。

此外，也在科技專案協助下，工研院開發「癌症高精準血液基因檢測」，可針對電腦斷層檢查小於 0.8 公分的肺結節患者搭配「癌症高精準血液基因檢測」，僅少量血液樣本，即可透過血液中微量之腫瘤基因，及早發現與診斷癌症，精準度高達 90%。同時此檢測可進行多種基因標的，例如大腸癌一次可檢驗 15 種基因標的、肺癌一次也可檢驗 8 種基因標的，檢測時間亦較國際領先產品縮短一半，技術靈敏度更優於國外同業 10 倍以上。