〈亞洲生技大會〉訊聯全球研發代工商模發表成功案例 攜手搶攻兆元商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 11:27

訊聯 (1784-TW) 推出 Exosome Foundry 全球研發代工新商模，吸引國內外 150 家業者參與。今 (26) 日訊聯於亞洲生技大會發表各國業者 Exosome Foundry 的成功案例，攜手搶攻兆元的生技商機。

今天發表的成功案例包含 Lumenis、SAINDERMA、THANN 以及 HAPPY HAIR/GENIC。Lumenis 主推臉部光電療程，讓肌膚打開「光通道」，供外泌體有效進入縮短復原期，Lumenis 總經理林尚威表示，訊聯每一批次的次世代外泌體都具有高效的生物活性，在與光電療程搭配的臨床應用中表現十分出色。

SAINDERMA 融合外泌體保養與美國高科技 TargetCool 技術，藉由瞬間冷卻技術，將外泌體轉化成冰晶微粒子，導入至肌膚，全方位進化肌膚保養。 THANN 攜手訊聯推出聯名外泌體面膜，透過幹細胞外泌體搭配東方果園強效補水面膜，未來更有望推進全球 21 國通路。HAPPY HAIR/GENIC 則透過外泌體升級頭皮養護、強健髮根、居家護髮等各項服務。

除了產品開發以外，Exosome Foundry 也提供外泌體原料，如行銷全球的生技化妝品工廠蕾迪詩生物科技 Ladies Biotech，展示從化妝水、精華液、面膜、眼霜、乳霜等超過 20 種外泌體保養妝品。

訊聯推動台灣幹細胞再生醫學發展已久，如今導入晶圓代工 (Foundry) 商業模式，將高速成長的行業，賦予全新的再生醫學價值，幫助提升商品與服務單價，如醫美療程成長 1.3 倍，美妝保養品成長 5 倍，同時能創造市場需求及擴大消費人次，進一步形成規模經濟。