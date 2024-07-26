〈亞洲生技大會〉訊聯全球研發代工商模發表成功案例 攜手搶攻兆元商機
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 11:27
訊聯 (1784-TW) 推出 Exosome Foundry 全球研發代工新商模，吸引國內外 150 家業者參與。今 (26) 日訊聯於亞洲生技大會發表各國業者 Exosome Foundry 的成功案例，攜手搶攻兆元的生技商機。
今天發表的成功案例包含 Lumenis、SAINDERMA、THANN 以及 HAPPY HAIR/GENIC。Lumenis 主推臉部光電療程，讓肌膚打開「光通道」，供外泌體有效進入縮短復原期，Lumenis 總經理林尚威表示，訊聯每一批次的次世代外泌體都具有高效的生物活性，在與光電療程搭配的臨床應用中表現十分出色。
SAINDERMA 融合外泌體保養與美國高科技 TargetCool 技術，藉由瞬間冷卻技術，將外泌體轉化成冰晶微粒子，導入至肌膚，全方位進化肌膚保養。 THANN 攜手訊聯推出聯名外泌體面膜，透過幹細胞外泌體搭配東方果園強效補水面膜，未來更有望推進全球 21 國通路。HAPPY HAIR/GENIC 則透過外泌體升級頭皮養護、強健髮根、居家護髮等各項服務。
除了產品開發以外，Exosome Foundry 也提供外泌體原料，如行銷全球的生技化妝品工廠蕾迪詩生物科技 Ladies Biotech，展示從化妝水、精華液、面膜、眼霜、乳霜等超過 20 種外泌體保養妝品。
訊聯推動台灣幹細胞再生醫學發展已久，如今導入晶圓代工 (Foundry) 商業模式，將高速成長的行業，賦予全新的再生醫學價值，幫助提升商品與服務單價，如醫美療程成長 1.3 倍，美妝保養品成長 5 倍，同時能創造市場需求及擴大消費人次，進一步形成規模經濟。
根據市場預估，2032 年全球外泌體在化粧品、醫美、寵物、醫療等領域，經濟規模將達到 1.29 兆美元。訊聯董事長蔡政憲指出，各行各業各領域再生醫學化，有助於翻轉傳統產業、接軌全球市場，加速台灣生技醫藥領域整體發展。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 訊聯推出外泌體三寶新品 同步規劃外泌體全新代工模式搶攻商機
- 〈亞洲生技大會〉創新論壇登場 聚焦台灣生技產業四大關鍵趨勢
- 〈亞洲生技大會〉不畏風雨盛大登場 李鍾熙：助業者找到突圍出路
- 外泌體市場規模高速成長 生技台廠積極布局搶進
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇