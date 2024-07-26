〈亞洲生技大會〉鄰近健康APP上線 會員數初期目標設定450萬

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 13:31

鄰近健康今 (26) 日宣布 APP 正式上線，透過 APP 民眾能輕鬆找到離住家最近的藥局，有哪些藥師可以提供協助，並可隨時預約諮詢。創辦人趙國鈞表示，以聯盟旗下 180 家藥局每家 2.5 萬人的服務範疇，會員數的初期目標設定 450 萬。

趙國鈞說明，iOS 與安卓皆有提供鄰近健康 APP，除了可以找到離住家最近的藥局，並預約諮詢服務外，未來也會提供線上檢測的服務。另外，目前也規劃與知名超商合作，透過超商推播健康資訊，未來民眾也可以在超商使用檢測服務，並引導消費者至附近的社區藥局。

趙國鈞指出，以聯盟旗下 180 家藥局每家 2.5 萬人的服務範疇，會員數的初期目標設定在 450 萬，將透過 APP 及活動引流達成目標。趙國鈞認為，鄰近健康 APP 除了讓民眾生活更便利，同時也可以幫助社區藥局進行數位轉型，並提供更多的曝光機會。

趙國鈞表示，目前聯盟的獨立藥局超過 180 家，共有 600 多位藥師提供服務，其中有 9 成以上的藥局負責人都是藥師本人，目的是打造社區藥局生態圈，提供在地居民更深入的健康服務。

趙國鈞進一步指出，台灣的藥局競爭激烈，而社區藥局與在地居民有更深入的連結，許多老藥師與當地居民熟識已久，因此藥師的說服力較其他通路更有力，因此鄰近健康著手從社區藥局切入搶商機。