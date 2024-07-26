商仲瑞普萊坊推動公益日 大力落實企業ESG目標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 17:07

2024 年爲瑞普萊坊成立 25 週年，為推廣英國萊坊總部企業永續理念，今（26）日攜手「社團法人台灣圓緣慈善推廣協會」前往桃園龍潭聖愛教養院擔任一日「以畫代花」志工，並參訪台灣永續美妝指標企業「歐萊德綠建築總部」，瑞普萊坊董事長劉美華表示，期待透過「一日志工」與「永續企業參訪」活動，凝聚同仁向心力、並落實企業 ESG 目標。

英國萊坊總部自 2013 年起，每兩年一次發起公益回饋日，推動社會參與，共創永續價值，劉美華表示，響應總公司回饋日活動是瑞普行之有年的傳統，過去曾舉辦過偏鄉學童關懷、東北角淨山、憂鬱症認知倡導及病友支持等活動，獲得員工熱烈迴響，讓大家用不一樣的角度看公益。

瑞普成立至今已有 25 年，劉美華表示，瑞普萊坊往年皆響應萊坊全球公益回饋日（Day of Giving）服務計畫，今年在規劃一系列 25 周年慶祝活動的同時，也希望透過一日志工服務，將感恩的心化為具體行動，在追求企業成長的同時，鼓勵同仁關懷弱勢、建立永續意識，發揮正面影響力。

瑞普萊坊今天攜手「社團法人台灣圓緣慈善推廣協會」，前往桃園龍潭聖愛教養院擔任一日「以畫代花」志工，陪伴院生作畫。聖愛教養院以協助及陪伴身心障礙者生活自理、適應居家生活為宗旨，提供院內的院生一個兼具品質、尊嚴及友善的生活環境。

為了讓長期居住在機構內的院生，不再受限於智能或生理，有機會自力更生，鼓勵老憨兒在志工的陪同下一起無筆彩繪創作「以畫代花－愛心環保賀禮」。完成的畫作將裱框，再以賀禮的形式義賣，作為活動常見的一次性花籃的替代品。不僅讓憨兒們可以靠自己的力量賺進一分錢，也推廣用可重複使用的畫作賀禮取代花籃，為環境永續盡一份力。