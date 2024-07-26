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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為12.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.3元，其中最高估值2.74元，最低估值0.64元，預估目標價為12.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.74(2.74)4.084.523.99
最低值0.64(0.64)1.051.373.67
平均值1.51(1.56)2.313.153.83
中位數1.3(1.5)2.343.173.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值558.32億587.31億619.12億623.05億
最低值532.98億551.61億582.39億620.37億
平均值542.44億570.70億600.54億621.71億
中位數541.23億571.81億596.46億621.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.79-18.36-3.090.191.21
營業收入457.68億173.37億298.82億489.71億527.88億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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