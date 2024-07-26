鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為12.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.3元，其中最高估值2.74元，最低估值0.64元，預估目標價為12.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.74(2.74)
|4.08
|4.52
|3.99
|最低值
|0.64(0.64)
|1.05
|1.37
|3.67
|平均值
|1.51(1.56)
|2.31
|3.15
|3.83
|中位數
|1.3(1.5)
|2.34
|3.17
|3.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|558.32億
|587.31億
|619.12億
|623.05億
|最低值
|532.98億
|551.61億
|582.39億
|620.37億
|平均值
|542.44億
|570.70億
|600.54億
|621.71億
|中位數
|541.23億
|571.81億
|596.46億
|621.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.79
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|營業收入
|457.68億
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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