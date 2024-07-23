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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至1.91元，預估目標價為13.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.99元下修至1.91元，其中最高估值2.74元，最低估值1.05元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.74(2.74)4.084.523.99
最低值1.05(1.05)1.32.283.67
平均值1.85(1.91)2.573.393.83
中位數1.91(1.99)2.653.453.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值558.32億592.70億619.12億623.05億
最低值538.00億553.50億587.98億620.37億
平均值546.32億573.18億603.20億621.71億
中位數545.47億572.55億602.80億621.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.79-18.36-3.090.191.21
營業收入457.68億173.37億298.82億489.71億527.88億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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