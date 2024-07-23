鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至1.91元，預估目標價為13.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.99元下修至1.91元，其中最高估值2.74元，最低估值1.05元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.74(2.74)
|4.08
|4.52
|3.99
|最低值
|1.05(1.05)
|1.3
|2.28
|3.67
|平均值
|1.85(1.91)
|2.57
|3.39
|3.83
|中位數
|1.91(1.99)
|2.65
|3.45
|3.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|558.32億
|592.70億
|619.12億
|623.05億
|最低值
|538.00億
|553.50億
|587.98億
|620.37億
|平均值
|546.32億
|573.18億
|603.20億
|621.71億
|中位數
|545.47億
|572.55億
|602.80億
|621.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.79
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|營業收入
|457.68億
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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