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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為13.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.91元下修至1.85元，其中最高估值2.74元，最低估值0.84元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.74(2.74)4.084.523.99
最低值0.84(1.05)1.091.373.67
平均值1.76(1.85)2.513.273.83
中位數1.85(1.91)2.493.173.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值558.32億592.70億619.12億623.05億
最低值535.08億553.50億586.63億620.37億
平均值545.92億572.99億601.76億621.71億
中位數545.47億572.55億601.31億621.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.79-18.36-3.090.191.21
營業收入457.68億173.37億298.82億489.71億527.88億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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