早盤急挫近千點 融資追繳剉著等？這些個股有高融資壓力
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 13:22
台股今 (26) 日在護國神山台積電 (2330-TW) 重挫超過半根停板的衝擊下，加權指數一度暴跌近千點，盤中跌點仍在 760 點附近，法人指出，台股大盤融資維持率最新數據在 159.44%，若大型權值股止穩，短線暫不至於出現券商齊發追繳令的斷頭潮，不過，個股各自確實有融資補繳保證金的壓力浮現，如，盤中亮跌停燈號的宏碩系統 (6895-TW)、天方能源 (3073-TW) 融資使用率均在 50% 左右。
可觀察到，盤面上融資使用率達 40% 且近日股價偏弱整理者有耀勝 (3207-TW)、湧德 (3689-TW)、宏碩系統、天方能源、華星光 (4979-TW)、聯亞 (3081-TW)、巨有科技 (8227-TW) 和廣運 (6125-TW) 等，時碩 (4566-TW) 融資使用率也達 39%，短線跌幅約 16%。
券商解釋，當整戶擔保維持率低於 130% 時，券商會在下午發出追繳令，投資人需 2 天內補繳差額，將維持率補足到 166% 以上才會撤銷，若未能補足差額，將在追繳期後的隔日開盤，遭券商強制賣出股票，俗稱斷頭，一旦斷頭股票湧出，又會成為大盤新一波賣壓。
通常，上市股票下跌約 22%、上櫃股票下跌 35%，融資維持率會來到 130% 左右，因此投資人要格外注意在高檔時融資搶進、近期跌勢重的個股，可能都會成為融資面對追繳壓力而殺出的標的。
從融資籌碼面來看，台股加權指數自 6 月以來漲到歷史最高點 24416 點，漲點高達 3242 點，同一期間，融資餘額從 2995 億元增加至 3345 億元，隨後更在 7/17 來到 3404 億元，高檔融資增加約 409 億元。
儘管集中市場融資餘額已連減 4 日，但餘額仍有 3288 億元，面對台股近期自歷史高點急跌 10% 的跌勢，融資在高檔增加、個股股價跌幅超過 20% 以上的話，恐怕就將面對保證金追繳的壓力。
統一投顧從目前技術面分析，大盤短期均線已轉為下彎，指數回測季線尋求支撐，日 KD 指標也高檔交叉向下後持續滑落，MACD 指標黑色柱狀體則持續增加，料短線震盪整理的機率仍高，建議投資人，先觀察融資減肥程度、融資維持率，等待技術指標進入超賣區且低檔鈍化。
也有法人表示，基本面尚無明顯變壞的跡象，AI 需求和發展前景仍是大好，加上市場游資充沛，中實戶、大戶主力有實力補除融資維持率，因此，未出現引發恐慌情緒的大事件前，棄股認賠應不是目前的交易氛圍，反而可能還是有不少等著抄底的買盤蓄勢待發。
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