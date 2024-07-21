〈台股風向球〉「川普投顧」發言難測 防融資高位湧出多殺多

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-21 11:50

過往川普在推特上發文常密切牽動台股走勢，而這個投資人共同的 4 年前的記憶似乎又回來了，台積電 (2330-TW) 明明辦了一場亮眼的法說會，台股一周來卻崩跌 1047 點，法人指出，雖基本面無太大反轉，但台股創高後陷入籌碼戰，周五雖融資餘額明顯減少，但仍有 3369 億元，處相對高位，若大盤無法止穩，恐怕本周還有一波多殺多的短線壓力。

台股一周來跌掉千點，主要是因台積電遭外資賣超高達 1020 億元，法人分析，其實台積電周跌幅 6.7% 並不算太多，但股民心中的神山轉弱，對短線信心衝擊快速漫延到各族群，使台股的不安氣氛升溫。

外資強勁匯出，也反映在周五台北外匯經紀公司成交值爆出超過 24 億美元的罕見天量，此時聯準會的鴿派態度已不管用，美國總統候選人川普的一言一行，又將牽動短線市場的敏感神經。

永豐投顧進一步說明，台積電業績穩若泰山，第二季獲利和第三季展望皆給予令人滿意的成績，以其晶圓代工霸主地位而言，長線仍看多，短期受外資避險賣壓而重挫，但股價自會還其公道。

本周起美股進入重量級科技財報周，恩智浦、特斯拉、Alphabet、德儀等公司，以及 7 月 31 日則有 AMD 及微軟、8 月 1 日高通及 Meta，陸續登場，由於台積電在法說會中表明客戶拉貨需求殷切，可判斷科技龍頭股業績及展望指引應會呈現樂觀態勢。