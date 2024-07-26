登興櫃屆滿6個月 LINE Pay正式向證交所提上市申請

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-26 12:51

連加網路 LINE Pay (7722-TW) 今 (26) 日正式向證交所提出上市申請，LINE Pay 董事長丁雄注指出，LINE Pay 自今年 1 月 26 日登錄興櫃後已滿 6 個月，為追求公司與品牌長遠發展，因此提出上市申請，為邁向企業永續發展的重要里程碑之一。

LINE Pay 今年 6 月營收大躍進，達 5.52 億元，月增 15.41%、年增 52.67%，也是今年來單月最高；累計上半年營收 29.35 億元，年增 33.5%。

LINE Pay 自 2015 年起在台提供服務，以支付服務為基礎，透過 LINE POINTS 點數，逐步建構完整 LINE Pay 生態圈並持續發展茁壯，目前 LINE Pay 在台已有超過 1200 萬用戶數、全台超過 54 萬處支付據點，與 4 家金融機構攜手發行的 LINE Pay 聯名卡、LINE POINTS 點數回饋卡，總發卡數正式突破 800 萬張卡，未來也將持續為用戶與合作夥伴創造更多價值。

LINE Pay 從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務共五大面向持續發展以提升營運動能；同時，為提供用戶與合作夥伴更完善的服務，除積極招募各專長領域之人才外，今年更啟動大型「LINE Pay 星種子計畫」以因應營運擴大之人才需求，讓人才成為推動企業成長與創新的動力。