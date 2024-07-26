樂意掛牌上櫃大漲近7成 無懼大盤跳水啟動蜜月行情

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-26 11:30

遊戲商樂意 (7584-TW) 原定 25 日以承銷價 75 元掛牌上櫃，但受到凱米颱風影響，延後於今 (26) 日舉行掛牌，開盤最高來到 126.5 元，上漲 68.7%，無懼大盤跳水重挫影響，大展蜜月行情。

樂意主要營運來自經典 IP 遊戲代理，目前總計擁有高達 22 款遊戲代理權，為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司。

樂意目前代理的電腦線上遊戲包括《新熱血江湖》、《勁舞團》、《彩虹島物語》、《巨商》及《A.V.A》等，而手機遊戲則有《勁舞團 M》、《十二之天 M》和《新熱血江湖 M》等。

此外，樂意自 5 月《失落的方舟：LOST ARK》遊戲上市後，月營收已連 2 個月刷新歷史新高，6 月營收更是首度突破億元大關，來到 1.37 億元，公司看好，下半年業績樂觀可期。