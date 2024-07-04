樂意7/5起展開競拍 底價62.5元 預計7月下旬掛牌上櫃

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-04 17:20

遊戲業者樂意傳播 (7584-TW) 為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股 1937 張，其中 1318 張採競價拍賣，將於 7 月 5 日至 9 日展開競價拍賣投標，競拍底價 62.50 元，7 月 11 日開標、預計 7 月下旬正式掛牌上櫃。

樂意目前資本額 1.45 億元，主要營運來自經典 IP 遊戲代理，目前總計擁有高達 22 款遊戲代理權，另有 4 款遊戲上市在即，為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司。其中，重磅遊戲《失落的方舟：LOST ARK》已於 5 月 30 日正式上市，從 5 月營收創新高的表現來看，公司對後續成績抱持樂觀期待。

樂意代理的遊戲涵蓋角色扮演、音樂遊戲、策略經營、動作類及射擊類等多種類型，經典電腦線上遊戲包括《新熱血江湖》、《勁舞團》、《彩虹島物語》、《巨商》及《A.V.A》等；手機遊戲則有《煙硝絮語》、《勁舞團 M》、《十二之天 M》和《新熱血江湖 M》等。

樂意表示，旗下代理的經典遊戲經過時間考驗，擁有大批忠實玩家，在市場上具有持久的吸引力，且因遊戲類型屬性多元，使公司能夠更有效地維持穩定的長期獲利能力，更能有效分散營收貢獻過於集中和遊戲屬性集中之風險，為公司帶來更高的成長空間。